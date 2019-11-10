اهتمامات الصحف الليبية الأحد

اهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم باستمرار الاشتباكات بين قوات حفتر وقوات الوفاق على فترات متقطعة فى عدة محاور، منوهةً إلى القصف العشوائي من كلا الطرفين على مساكن المدنيين في عدة جهات ومدارس مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين خلال الفترة الماضية.

وأشارت الصحف إلى تصريحات وزير الداخلية فتحى باشا آغا وإتهامه روسيا بتأجيج الحرب في ليبيا لبسط سيطرتها على النفط الليبي، ودعا الولايات المتحدة إلى تكثيف جهودها لحل النزاع، مضيفًا أن موسكو عمقت الأزمة الليبية عبر نشر مجموعة فاغنر في البلاد.

وتطرقت الصحف إلى تأكّيد نائب رئيس البعثة الأمريكية في ليبيا جوشوا هاريس دعم بلاده لوضع حدّ فوري للقتال الدائر في ليبيا، وإعادة تأسيس العملية السياسية للأمم المتحدة، بما من شأنه أن يوفّر مستقبلًا آمنًا ومزدهرًا لجميع الليبيين.

وعرجت الصحف على لقاء وزير الخارجية الإيطالي دي مايو نظيره الألماني هايكو ماس في برلين لبحث عدد من الملفات بين البلدين، موضحةً أن الطرفين ناقشا تطورات الأوضاع في ليبيا، كما تمت مناقشة الاستعدادات والترتيبات من أجل عقد مؤتمر برلين من أجل حل الأزمة الليبية.