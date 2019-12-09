اهتمامات الصحف اللبنانية الاثنين



اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالارتباك الذي يسود الساحة السياسية بعد إعلان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أمس تأجيل الاستشارت النيابية الملزمة التي كانت مقررة اليوم لتكليف شخصية بتأليف الحكومة الجديدة وذلك بعد إعلان سمير الخطيب عزوفه عن الترشح للمنصب.

وأخبرت عن مقتل 19 مدنيًا بينهم ثمانية أطفال أمس بقصف جوي شنته مقاتلات حربية تابعة لقوات النظام السوري في محافظة أدلب شمال غرب سوريا.

وأشارت إلى تنفيذ جامعات ومدارس الإضراب في بغداد أمس بالتزامن مع خروج مسيرات طلابية وبعض المحافظات في حين دعا البرلمان العراقي لجلسة طارئة لبحث استهداف المتظاهرين في بغداد.

وتحدثت عن شن مقاتلات حربية إسرائيلية غارات على غزة أمس بعد ساعات على إطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل.

وتطرقت إلى تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح له أمس كوريا الشمالية من أنها قد تخسر كل شيء بسبب عدوانيتها تجاه الولايات المتحدة بعد إعلانها تجربة أسلحة جديدة وصفتها بالهامة جدا.