اهتمامات الصحف التونسية الثلاثاء

تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم على اعتزام لجنة المالية بمجلس نواب الشعب التونسي الانطلاق في نقاش مشروع قانون المالية لعام 2020 بعد الجدل الذي أثارته بعض أرقام الميزانية التكميلية لعام 2019.

واهتمت بتقدم المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة في تونس في ظل مؤشرات على اتفاق كبير بين كل الأطراف السياسية في البلاد والمنظمات ومكونات المجتمع المدني التي التقاها رئيس الحكومة التونسية الحبيب الجملي.

وتناقلت صحف الثلاثاء التنديد الدولي بالعنف المفرط في العراق خصوصًا إثر إعلان مفوضية حقوق الإنسان فيها عن مقتل 11 شخصًا وإصابة المئات خلال الأيام الأربعة الماضية في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية ولا تزال، لافتةً الانتباه إلى أن بيان المفوضية عدّ هذه الاحتجاجات الأكبر في تاريخ البلاد في ظل غياب أي أفق لحل سياسي.

وكتبت عن تواصل المظاهرات والاحتجاجات الشعبية في لبنان المطالبة بتغيير الأوضاع نحو الأفضل وسط مخاوف وقلق داخلي وإقليمي من تطور نسقها وتأثيراتها على الأمن اللبناني الداخلي وأمن المنطقة.

وتحدثت صحف تونس عن الأزمة التي تعيشها مجموعة من بلدان أمريكا اللاتينية، حيث عاشت كل من تشيلي وبوليفيا والإكوادور وكولوميا أزمة شعبية حادة هددت الأمن والاستقرار فيها، فيما شهدت الأرجنتين تغييرًا في تركيبة السلطة بانتقالها إلى المعارضة في وقت عرفت فيه بوليفيا انتفاضة إثر استقالة وفرار الرئيس إيفو مورالس ولجوئه إلى المكسيك.