اهتمامات الصحف التونسية الاثنين



اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بتقدم المشاورات حول تشكيل الحكومة التونسية بعد أكثر من أسبوع على تكليف رئيس لوزراء الحبيب الجملي بذلك. ورأت أن ملامح الائتلاف الحكومي الجديد في البلاد بدأت تتضح رغم تباين مواقف بعض الأحزاب السياسية بشأنها.

وكتبت عن فرض الجيش الليبي حظرًا جويًا على العاصمة طرابلس لعرقلة تحركات الميليشيات وتمهيدًا لتدخل بري للقضاء عليهم، ونقلت في شأن متصل مهاجمة عدد من المسؤولين والخبراء الليبيين لمؤتمر برلين المقرر عقده قبل نهاية العام الحالي، على إثر تسريبات عن فحوى المؤتمر وصفوها بالخطيرة التي تشير إلى مخطط لتقسيم ليبيا إلى تسع محافظات واعتماد النظام الفيدرالي.

وأخبرت صحف الاثنين عن مشاركة القوات البحرية الجزائرية والروسية خلال اليومين الماضيين في مناورات عسكرية ضخمة في المياه الإقليمية الجزائرية، في إطار برنامج التعاون الثنائي العسكري الجزائري الروسي لعام 2019 والهادف إلى تعزيز قدرات الطرفين في مجال التعاون البحري من خلال العمل المشترك لموجهة أي تهديدات أو خطر محتمل بإمكانه المساس بالأمن البحري.

وألقت الضوء إقليميًا على اجتماع يعقده وزراء الخارجية العرب اليوم في القاهرة من أجل بلورة موقف جماعي ومنسق للتصدي للخطوة الأمريكية التي عدت الاستيطان الإسرائيلي لا يتعارض مع القانون الدولي.

وكتبت صحف تونس عن مقتل أكثر من سبعة أشخاص وإصابة العشرات في العاصمة العراقية وجنوب العراق في ظل استمرار الاحتجاجات والمواجهات مع الشرطة العراقية منذ أسابيع.