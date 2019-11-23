اهتمامات الصحف الجزائرية السبت

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتجديد نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح التأكيد على أن انتخابات الرئاسة المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل هي الحل للأزمة التي تمر بها البلاد منذ 22 فبراير الماضي.

وأشارت إلى محادثات وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد في أبوظبي، مخبرةً عن أنها تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

إقليميًا، واصلت صحف السبت رصد الأوضاع في لبنان والعراق وإيران على خلفية المظاهرات المطالبة بالتغيير الديمقراطي.

وأشارت إلى أداء آلاف الفلسطيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وباحاته، كما نقلت قيام مستوطنين بمدينة نابلس بإحراق مركبات لفلسطينيين وكتابة شعارات تحرض على قتل العرب.