اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء

واصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها باعمال القمة التنموية، العربية الاقتصادية والاجتماعية التي انعقدت في دورتها الرابعة، بالعاصمة اللبنانية بيروت،و ركزت على اللقاءات الثنائية التي عقدها وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة مع عدد من وزراء الخارجية العرب .

وتابعت تطورات الأزمة اليمنية، مشيرة إلى الزيارة التي بدأها أمس المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى العاصمة صنعاء، لاجراء محادثات مع المتمردين الحوثيين، بشأن تسريع تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار بمدينة الحديدة الساحلية .

وفي الشان السوري تناقلت الصحف حصيلة الغارات التي شنتها الطائرات الإسرائيلية ،على أهداف إيرانية داخل الأراضي السورية، حيث اعلن عن مقتل 11 شخصا على الاقل بينهم سوريان حسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وتوقفت عند حصيلة الهجوم الذي تعرضت له قوات حفظ السلام الأممية في مالي، وخلف مقتل عشرة جنود تشاديين، واعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي مسؤوليته عنه .

وأوردت الصحف حصيلة الانفجار الذي استهدف انبوبا للنفط في المكسيك، و خلف أكثر من ثمانين قتيلا .

وتحدثت عن الحملة العنيفة التي يشنها الرئيس الامريكي على النواب الديمقراطيين في مجلس النواب ،بعد رفضهم عرضا له لانهاء أزمة الاغلاق الحكومي.

وعلى الصعيد الاقتصادي أولت الصحف اهتمامها للقضايا المطروحة للنقاش على منتدى دافوس الاقتصادي ،الذي ينطلق اليوم بمدينة زوريخ السويسرية.