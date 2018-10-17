أهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتواصل أزمة البرلمان في الجزائر في ضوء منع رئيسه السعيد بوحجة من الالتحاق بمكتبه من طرف نواب الموالاة، ودعوتها لاجتماع طارئ لإعلان حالة شغور في منصب رئاسة البرلمان.

ورصدت صحف الاربعاء توصيات اجتماع آلية الاتحاد الافريقي لأجهزة الشرطة "الأفريبول" في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.

واخبرت في موضوع آخر عن إجراء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تعديلا وزاريا في حكومة ادوار فيليب شمل عدة حقائب بينها الداخلية والثقافة .

وتطرقت الى تردد رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون في تنفيذ قرار نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل ابيب الى القدس ونيته مشاورة حلفائه في هذا القرار .

وانبات عن تمديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية وذلك بالتزامن مع عملية القضاء على 450 مسلحا في شبه جزيرة سيناء ضمن اكبر عمليات ملاحقة ضد مقاتلي التنظيمات الإرهابية منذ ثمانية أشهر .

وتناولت صحف الجزائر في تقارير متفرقة قرار الحكومة التونسية تخفيف ضرائب الشركات في 2019 وانقلاب قطار بمنطقة بوقنادل بالمغرب مخلفا العديد من القتلى والجرحى .