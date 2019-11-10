اهتمامات الصحف المصرية الأحد

اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم باستمرار التظاهرات في لبنان التي تطالب بتشكيل حكومة إنقاذ من تكنوقراط وانتخابات نيابية مبكرة، لافتةً الانتباه إلى وجود تحذيرات من أزمة اقتصادية بعد قرار الحد من التسهيلات المصرفية وبوادر أزمة صحية في البلاد بسبب تدهور أوضاع المستشفيات.

وتابعت تطورات الأوضاع في العراق، مشيرةً إلى مصرع سبعة أشخاص وإصابة العشرات خلال فض اعتصام بوسط بغداد، وتعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بإجراء تعديل وزاري وإصلاحات انتخابية جديدة خلال الأيام المقبلة.

وتحدثت عن وقوع اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش السوري وقوات تركية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في قرية أم شعيفة بريف رأس العين شمال شرق سوريا.