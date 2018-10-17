أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالاجتماعات التي تشهدها النخبة السياسية في تونس لبلورة ميزانية الدولة للعام القادم ، وسط مخاوف من ارتفاع قيمة الضرائب المسلطة على المواطنين .

وانشغلت بتطورات الأحداث على الساحة الليبية مشيرة إلى القاء القبض على إرهابي بارز و أحد أبرز أمراء تنظيم "داعش " الإرهابي في منطقة النوفلية شرق مدينة سرت .

وكتبت عن تنظيم عشرات النواب الجزائريين وقفة إحتجاجية أمام البرلمان الجزائري للمطالبة برحيل رئيس المجلس الشعبي السعيد بوحجة.

وأشارت إلى إصدار محكمة فلسطينية قراراً يمنع سلطات الإحتلال الإسرائيلي من هدم تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي مدينة القدس المحتلة في سابقة رأت الصحف أنها الأولى من نوعها بالنسبة للقضاء الفلسطيني.

وتناولت إعلان المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية مقتل 450 إرهابيا منذ بدء العملية العسكرية التي أطلقها الجيش المصري لمكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء في شهر فبراير الماضي.

وأخبرت ضمن تقارير إخبارية متفرقة عن مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات في خروج قطار عن القضبان في المغرب ، و إجراء الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون تعديلا وزارياً شمل 3 حقائب وزارية ، واعفاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لرئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر من مهامه واحالته على التحقيق.