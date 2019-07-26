اهتمامات الصحف الأردنية الجمعة



أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، زيارة العاهل الأردني عبدالله الثاني، للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وبحثه مع رئيس هيئة الأركان المشتركة عدد من الأمور والقضايا التي تهم القوات المسلحة في مختلف المجالات.

واهتمت بإدانه الحكومة الأردنية، للانفجارات الثلاثة التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول، والتفجير الذي استهدف مبنى بلدية العاصمة الصومالية مقديشو، وأديا إلى سقوط قتلى وجرحى.

وتابعت اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لسبعة عشر فلسطينيا خلال اقتحامها مناطق متفرقة في الضفة الغربية بزعم انهم مطلوبون.

وسلطت الضوء على وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بعد تعرضه لوعكة صحية، وإعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحديد يوم 15 سبتمبر المقبل موعدًا جديدًا للانتخابات الرئاسية ، إثر إعلان الشغور منصب رئيس الجمهورية.