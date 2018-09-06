اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة الخميس الترحيب العربي والدولي باتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في العاصمة الليبية طرابلس.
وأخبرت عن إرجاء مفاوضات جنيف المعنية ببحث سبل حل الأزمة اليمنية بين الحكومة الشرعية والمليشيا الحوثية بعد وضع الأخيرة شروطًا جديدة قبل الحضور في خطوة تسعى من ورائها لإفشال المشاورات قبل أن تبدأ.
وذكرت صحف الخميس أن مجلس الأمن الدولي سيعقد غدًا اجتماعًا لبحث الوضع في إدلب، في الوقت الذي انهت فيه قوات النظام السوري استعداداتها لإطلاق المعركة.
وعرجت إلى تصاعدت التحذيرات في قطاع غزة أمس، من مخاطر صحية وبيئية جراء تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في القطاع المحاصر منذ أكثر من ١١ عامًا.
وتحدثت صحف مصر عن احتشاد بضعة آلاف من المتظاهرين العراقيين في تظاهرة جديدة بالبصرة غداة يوم من الاحتجاجات الأكثر دموية قتل خلاله ٦ أشخاص، مشيرة في الوقت ذاته إلى مصرع ٢٠شخصًا على الأقل وإصابة ٧٠ آخرين من بينهم أربعة صحفيين في تفجيرين استهدفا ناديًا رياضيًا في العاصمة الأفغانية كابول.
GMT 21:45 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبراهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس
GMT 21:42 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبراهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس
GMT 21:34 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبراهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس
GMT 21:31 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبراهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الخميس
GMT 21:28 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبراهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الخميس
تألقت نجمات برنامج "AMERICA'S GOT TALENT" عارضة الأزياء هايدي كلوم، وتايرا بانكس وميل بي، بإطلالات ساحرة، في العرض المباشر في لوس أنجلوس، الثلاثاء. ارتدت كلوم ملكة عروض الأزياء البالغة من العمر 45 عاما، فستانا قصيرا باللون الفضي المعدني، والذي أبرز قوامها الرشيق وساقيها الطويلتين. بدت هايدي كلوم مذهلة في فستانها الفريد والذي نسقت معه زوجا من الصنادل الوردية اللامعة ذات كعب عال، وتألقت بمكياجها الناعم وتسريحة شعرها الطويل الأشقر الطبيعية وتزينت بأقراط طويلة وأكملت إطلالتها بالمكياج الكامل ولمسة من أحمر الشفاة القرمزي المذهل. وظهرت النجمة تايرا بانكس البالغة من العمر 44 عاما، بفستان باللون الأحمر اللامع وبدت بحالة مزاجية عالية وتظهر ابتسامة عريضة ومبهجة على المسرح وهو ليس غريبا عنها بما أنها كانت مقدمة برامج من الطراز الأول. أما النجمة ميل بي فتألقت برداء باللون الأصفر الكاري الرائع المصمم على قاعدة
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