أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم بمجريات الاحداث المحلية والاقليمية والدولية، مبرزة في الشأن المحلي تاكيد الحكومة السودانية أمس أنها تبذل مساعي مكثفة لضمان مشاركة كافة أطراف المعارضة الأفروأوسطية في المفاوضات التي تنعقد في الخرطوم منتصف نوفمبر المقبل.

وعرجت على تجديد مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم، التزام بلاده بوقف إطلاق النار حتى نهاية العام الجاري، موكدا حرصهم على الاستقرار السياسي وتحقيق السلام.

ولفتت الانتباه إلى مهاجمة مستوطنون متطرفون المزارعين وقاطفي الزيتون في قرية بورين جنوب نابلس بالضفة.

ونقلت عن قوات الجيش اليمني مقتل نحو 75 عنصراً من الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في معارك وقصف جوي بمحافظة الحديدة غربي البلاد .

واشارت الى خروج مئات الآلاف من مؤيدي الاتحاد الأوروبي في مسيرة بشوارع لندن لمطالبة الحكومة البريطانية بتنظيم اقتراع شعبي على شروط الخروج من الاتحاد.

ونشرت اعلان الرئيس النيجيري محمد بخاري مقتل 55 شخصاً هذا الأسبوع في أعمال عنف دارت بين شبّان مسلمين وآخرين مسيحيين، في شمال البلاد.

وابرزت تاكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من معاهدة الأسلحة النووية التي كانت أبرمتها مع موسكو خلال الحرب الباردة .