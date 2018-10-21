أهم وأبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بالاستعدادات لانتخاب رئيس جديد للبرلمان الجزائري خلفا للسعيد بوحجة الذي عزلته الأغلبية الرئاسية في مؤشر على قرب انفراج أزمة مجلس النواب الجزائري.

وأوردت تأكيدات جبهة التحرير الوطني، الحاكم إجراء انتخابات الرئاسة في موعدها الربيع القادم .

دوليا، نشرت استنكار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تدهور الأوضاع الأمنية في جنوب هذا البلد ، داعية السلطات إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف الانفلات الأمني الذي تعاني منه هذه المناطق .

وكتبت عن سقوط أكثر من 60 قتيلا في قصف لطيران التحالف الدولي على دير الزور السورية، وإفراج تنظيم داعش الإرهابي عن ستة رهائن من أصل 27 خطفهم في السويداء .

وتطرقت صحف الجزائر، إلى اعمال العنف التي رافقت الانتخابات النيابية في أفغانستان والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى، و تصويت الأغلبية البرلمانية في البرلمان المقدوني لصالح تغيير إسم البلد.

كما تناولت في متفرقات دولية اتهامات روسيا للولايات المتحدة بالسعي لفرض عقوبات عليها، واستنكار الاتحاد الأوروبي إجراءات واشنطن الحمائية على منتجات أوروبية.