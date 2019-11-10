اهتمامات الصحف السودانية الأحد

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم نفي القوات المسلحة السودانية التقرير الأممي الذي يتحدث عن إرسال القوات المسلحة ألف جندي من قوات الدعم السريع للقتال في ليبيا بجانب قوات حفتر.

ونقلت عن الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة في السودان محمد الفكي سليمان أن السودان يعاني من صعوبات اقتصادية كبيرة حرمته من استغلال موارده، وشدد على أن إنجاز ملف السلام خلال الفترة الانتقالية يتطلب مجهودًا أكبر وأسرع.

وأخبرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بنيران الجيش اليمني غربي محافظة الجوف، كما أحبطت قوات خفر السواحل عملية تهريب مواد خاصة بصناعة المتفجرات في مياه البحر الأحمر كانت في طريقها للميليشيا الحوثية الإرهابية.

ولفتت الانتباه إلى مصرع 13 مسلحًا إرهابيًا ينتمون إلى تنظيم داعش في إقليمي ننكارهار وكونار شرق أفغانستان.