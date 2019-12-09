اهتمامات الصحف الباكستانية الاثنين



أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم ،تأكيد رئيس الوزراء عمران خان التزام بلاده بدعم التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء في رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي "سارك" لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

واهتمت باستمرار تحسن الروبية الباكستانية مقابل الدولار بعد أن تراجعت إلى أدنى المستويات، ومتابعةً تطورات التشاور الجاري بين الحكومة وأحزاب المعارضة لتعيين رئيس جديد للجنة الانتخابات الباكستانية.

وأشارت إلى استبعاد الحزب الحاكم الباكستاني إمكانية عزل رئيس الوزراء عمران خان بناء على مطالب أحزاب المعارضة، مسلطةً الضوء على تطور المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية للوصول إلى اتفاق المصالحة لضمان السلام الدائم في أفغانستان.

وتطرقت إلى دعوة باكستان بضرورة تعزيز قدرات قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة بالموارد الكافية لمواجهه التحديات الصعبة في المناطق المضطربة فى العالم.

وعرجت الصحف على مقتل 25 مسلحًا من حركة طالبان خلال عمليات متفرقة فى إقليمى زابل وأوروزجان بجنوب أفغانستان.