أهم وأبرز اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأربعاء

ابرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم لقاء الرئيس التشادي إدريس دبى أتنو، أمس، وزير الخارجية المبعوث الخاص للرئيس السوداني الدكتور الدرديري محمد أحمد، الذي قدم له الدعوة لحضور موتمر لفرقاء دولة افريقيا الوسطى بالخرطوم.

واخبرت عن بدء أعمال المنتدى الثاني للعدالة الانتقالية في أفريقيا،بالخرطوم الذي تنظمه المفوضية السياسية بالاتحاد الأفريقي،بالتعاون مع وزارة العدل السودانية ومركز دراسة العنف والمصالحة بجنوب أفريقيا.

وسلطت الضوء على منح الجمعية العامة للأمم المتحدة، الفلسطينيين الذين يتمتعون بوضع مراقب في المنظمة الدولية، صلاحيات قانونية إضافية ليتمكّنوا من تولي رئاسة مجموعة ال77 في العام 2019.

وعرجت على قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

ولفتت الانتباه الى تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقطع المساعدات عن هندوراس وجواتيمالا والسلفادور، إذا فشلت تلك الدول في منع المهاجرين من عبور حدودها بهدف الذهاب إلى الولايات المتحدة.