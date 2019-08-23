اهتمامات الصحف المصرية الجمعة

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية ياوا تسيجان، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة على المستوى البرلماني، وسبل تعزيز العمل الإفريقي المشترك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وسلطت الضوء على لقاء الرئيس السيسي بمدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، لإعلان نتائج التحقق والتدقيق الذي قامت به المنظمة بشأن المبادرات الصحية التي نفذتها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة.

وعرجت على الوضع الميداني في الأراضي الليبية، مبرزة تصدي قوات الجيش الليبي لهجوم شنته الجماعات الإرهابية على تمركزات الجيش بمحور "كاريزما" جنوب العاصمة طرابلس.

ونقلت تأكيد رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك، أنه يسعى إلى تشكيل حكومة متناغمة تعبر بالسودان إلى بر الأمان، مشيرًا إلى أن الكفاءة هي معيار اختيار وزراء الحكومة السودانية الانتقالية.

وتطرقت إلى الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى سلسلة الغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على عدة أهداف في قطاع غزة.

ونشرت صحف القاهرة تأكيد وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، أن الحكومة لن تخوض أي حوار قبل انسحاب كل مسلحي المجلس الانتقالي من جميع المؤسسات والمحافظات، واصفًا احتضان المملكة العربية السعودية للحوار في جدة بالمبادرة الأخوية الصادقة.