اهتمامات الصحف الليبية الاثنين

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على بيان اتحاد القبائل الليبية من سبها الذي طالب فيه المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بالكف عن المطالبة بتسليم سيف الإسلام معمر القذافي وبعض رموز النظام الجماهيري.

واهتمت بدعوة المجلس الرئاسي للمصرف المركزي إلى التصدي للعملة المزيفة ومنع طباعتها وإصدارها، وتحذير المصارف التجارية من تداولها أو قبولها أو التعامل بها.

وبينت صحف الاثنين تأكيد الجيش السوداني حرصه على النأي بنفسه عن التورط في التدخل بالقتال الدائر في ليبيا، نافياً كافة الأخبار المتداولة عن إرسال 1000 جندي من قوات الدعم السريع لدعم الجيش الوطني بقيادة حفتر في ليبيا.

وأشارت صحف ليبيا إلى نفى مالطا وجود اتفاق سري بينها وبين خفر السواحل الليبي لإعادة المهاجرين من وسط البحر المتوسط إلى ليبيا. وعرجت على إعلان وزير الخارجية الألماني هاكيو ماس توافق بلاده مع الإدارة الأمريكية حول مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية.