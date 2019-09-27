أبرز وأهم إهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بإعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس انه تم تحديد يوم 13 أكتوبر 2019 موعدًا للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

توازيًا مع ذلك واصلت الصحف متابعتها لحملة الانتخابات التشريعية مستعرضة أبرز الوعود الانتخابية.

وأشارت مغاربيًا إلى تأكيد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر عن انفتاحه على الحوار والعملية السياسية في بلاده، وذلك لأول مرة منذ بدء قواته الزحف على العاصمة طرابلس معقل حكومة الوفاق المعارف بها دوليًا.

وتابعت صحف الجمعة تحذير قائد الأركان الجزائري الفريق أحمد قائد صالح من عرقلة إجراء انتخابات الرئاسة المقررة نهاية هذا العام.

وتناولت تحذير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش من أن العالم يواجه تهديدًا غير مسبوق من التعصب والتطرف العنيف والإرهاب، وإشارته إلى أن ذلك يؤثر على كل دولة ويزيد من وحدة الصراعات ويزعزع استقرار مناطق بأكملها.

وكتبت صحف تونس دوليًا عن وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك عن 86 عامًا.