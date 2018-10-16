أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر استشهاد الشاب إلياس عبد ياسين (22 عامًا) من بلدة بديا بمحافظة سلفيت، براص قوات الاحتلال الاسرائيلي على مفرق حارس غرب سلفيت.

وأشارت إلى لقاء رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس البرلمان الليتواني فيكتوراس برانكيتيس.

وسلطت صحف الثلاثاء الضوء على أقوال وزارة الخارجية الفلسطينية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يواصل حملته التضليلية للرأي العام العالمي وللمسؤولين الدوليين، وتحريضه على الشعب الفلسطيني وقيادته، عبر محاولاته تسويق جملة من الافتراءات والأكاذيب والمغالطات وقلب الحقائق وتشويهها.

وتحدثت عن إعلان نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اكثر من 50 مواطنًا فلسطينيًا من محافظة طولكرم، بينهم عشرة فتية وثماني نساء، وذلك منذ وقعت عملية "بركان" في السابع من أكتوبر 2018 الجاري.

وأولت الصحف اهتمامًا باقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود بقيادة عضو "الكنيست" الإسرائيلية عن حزب الليكود اليميني المتطرف "يهودا غليك" ،المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوردت دعوة رئيس الوزراء رامي الحمد الله ، الاتحاد الأوروبي إلى دعم المطلب الفلسطيني، بإقامة آلية دولية لرعاية عملية السلام مع إسرائيل، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ونشرت صحف فلسطين إعلان مسؤول ملف المصالحة الفلسطينية في حركة فتح عزام الأحمد، أن وفدًا مصريًا رسميًا سيزور رام الله في الضفة الغربية الخميس المقبل، لبحث ملف المصالحة.