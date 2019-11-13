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اهتمامات الصحف اللبنانية الأربعاء

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الصحف اللبنانية
بيروت - العرب اليوم

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم باندلاع الاحتجاجات على نطاق واسع في معظم المدن اللبنانية رفضًا للمواقف التي أطلقها الرئيس اللبناني ميشال عون خلال مقابلة متلفزة مساء امس وحدد خلالها موقفه من التطورات الحاصلة على الساحة اللبنانية.
وأخبرت عن مقتل 10 فلسطينيين بينهم قيادي فلسطيني وإصابة 45 بجروح في قصف وغارات نفذتها مقاتلات حربية إسرائيلية على قطاع غزة.
وتحدثت عن مواصلة طلاب ومعلمون اعتصاماتهم في مدن عراقية في جنوب العراق تزامنًا مع مساعي الأمم المتحدة للضغط على الحكومة لتبني إصلاحات كبيرة في غضون ثلاثة أشهر لمواجهة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام.
وتطرقت إلى إعلان الشرطة الألمانية اعتقال ثلاثة أشخاص في مدينة أوفنباخ غربي البلاد للاشتباه في انهم ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي وكانوا يخططون لتنفيذ هجوم باستخدام المتفجرات.
ولفتت الانتباه إلى تأكيد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في تصريح له عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن عدد العسكريين الأمريكيين الذين سيبقون في سوريا.

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اهتمامات الصحف اللبنانية الأربعاء اهتمامات الصحف اللبنانية الأربعاء



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