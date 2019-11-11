اهتمامات الصحف العراقية الاثنين



واصلت الصحف العراقية اليوم اهتمامها بتطورات المواجهات التي شهدتها ساحات التظاهر في بغداد وبقية المحافظات بين القوات الأمنية وبين المتظاهرين المطالبين بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ومحاربة الفساد وتوفير فرص العمل والعدالة الاجتماعية.

وتطرقت إلى "مبادرة الحوار الوطني" التي أعلنت عنها الرئاسات العراقية الثلاث لاحتواء أزمة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية الواسعة.

وأشارت صحف الاثنين إلى مبادرة مجلس النواب المتمثلة بالدعوة إلى جمع الرئاسات الثلاث مع أكاديميين ونقابات ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن الأمم المتحدة لمعالجة المشاكل والخروج من الأزمات التي يمر بها العراق.

وأبرزت صحف العراق أعمال العنف المفرط المستخدم من قبل القوات الأمنية تجاه المتظاهرين الذي نجم عنه سقوط المزيد من القتلى والجرحى لاسيما في ساحات التظاهر في بغداد والناصرية جنوبًا.

ونوهت بأن التجارب في فض الاحتجاجات باستخدام القوة المفرطة "الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت" منذ مطلع الشهر الماضي قادت إلى نتيجة واحدة هي, زيادة زخم التظاهرات وزيادة إصرار المحتجين على عدم مغادرة الشارع.

وأشارت في هذا المجال إلى تحذير منظمة العفو الدولية من"حمام الدم" في العراق والناجم عن مقتل مايزيد على 300 شخص وجرح 15 ألف منذ الأول من أكتوبر الماضي.