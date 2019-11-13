اهتمامات الصحف العراقية الأربعاء



واصلت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء اهتمامها بالتظاهرات الشعبية الواسعة التي تشهدها بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق ,والتي دخلت يومها العشرين على التوالي.

وأبرزت الصحف التطورات التي تشهدها الاحتجاجات الشعبية في ساحة التحرير في بغداد, مؤكدةً انها مازالت تتمتع بذات الزخم من حيث أعداد المتظاهرين والإصرار على المطالب المعلنة, مشيرةً الى تجدد المواجهات اليومية بين قوات الشغب والمحتجين في ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير "مركز الاحتجاجات في بغداد".

وعرجت الصحف على دور الأمم المتحدة في نزع فتيل الأزمة الحالية التي يشهدها العراق والمتمثلة بتواصل الاحتجاجات الشعبية الواسعة في عشر محافظات بينها العاصمة بغداد, مبرزة دعوة مجلس النواب لممثلة الأمم المتحدة في العراق لحضور الجلسة المقرر أن يعقدها اليوم الأربعاء.