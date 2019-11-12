اهتمامات الصحف العراقية الثلاثاء



واصلت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها بالتظاهرات والاحتجاجات الشعبية الواسعة التي يشهدها العراق لاسيما في بغداد, في إطار الحراك الشعبي للضغط باتجاه إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة النطاق.

وركزت الصحف على عمليات الكرو الفر التي شهدتها ساحات الاعتصام خصوصًا في بغداد وكربلاء والناصرية وما أسفرت عنه من إصابات جديدة في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية، مبرزةً موقف الأمم المتحدة من هذه التطورات من خلال تصريحات وبيانات ممثلتها في العراق جينين هينيس بلاسخارت التي تدعوا إلى وضع خارطة طريق لمعالجة الأزمة، مشيرةً إلى ارتفاع حصيلة الضحايا الذين سقطوا منذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من أكتوبر الماضي إلى الآن إلى 319 قتيلًا فضلًا عن أكثر من 12 ألف جريح حسب إحصاءات متطابقة.

وتناولت الصحف بشيء من التفصيل خطط الأمم المتحدة للخروج من الأزمة من خلال إجراء إصلاحات حقيقية بمدة معقولة والكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ووقف اعتقال واختطاف الناشطين في صفوفهم, مركزةً تأكيدها بأن المتظاهرين لا يمكن أن يعودوا إلى منازلهم إلا بعد إجراء إصلاحات حقيقية.

وتطرقت الصحف إلى موقف جامعة الدول العربية من الأحداث التي يشهدها العراق وإعلانها وقوفها إلى جانب العراق في هذه المرحلة الصعبة، وفي السياق تناولت دعوة اليابان بالاستجابة لتطلعات الشعب العراقي، وعرجت على موقف الإدارة الأمريكية الداعي إلى وقف العنف ضد المحتجين والوفاء بوعد الرئيس برهم صالح بتبني إصلاح انتخابي وإجراء انتخابات مبكرة.

وأشارت صحف الثلاثاء إلى مسودة قانون الانتخابات الجديد الذي ينتظر وصوله إلى مجلس النواب العراقي بعد إنجازه من قبل رئاسة الجمهورية، مشيرةً إلى المبادئ الأساسية التي تضمنها القانون المقترح ومن بينها تشكيل مفوضية مستقلة من جهات قطاعية متخصصة بعيدة عن المحاصصة الحزبية، وتصغير الدائرة الانتخابية واعتماد نظام الفائز الأعلى من المرشحين وإلغاء قوانين القائمة والتمثيل النسبي، وتقليل عدد أعضاء مجلس النواب إلى 213 عضوًا.