أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد

تطرقت الصحف التونسية في اهتماماتها لهذا اليوم إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وخروج مظاهرات في مدينة الخليل بالضفة الغربية للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لدى سلطات الكيان الإسرائيلي.

وأوردت إعلان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تصفية 87 الف و500 إرهابيا على مدار ثلاث سنوات خلال العملية العسكرية الروسية في سوريا.

ونشرت تأكيد قيادة الجيش الوطني الليبي انها تخطط للقيام بعملية عسكرية واسعة النطاق جنوب البلاد للقضاء على ما تعتبرها جماعات المعارضة الموالية للخارج وعصابات إجرامية محلية .

وكتبت صحف تونس عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة 25 آخرين جراء تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية كابول بالتزامن مع إدلاء المواطنين بأصواتهم في الانتخابات النيابية.

وأوردت إعلان السلطات الألمانية إحباط اكبر مخطط لتنظيم داعش الإرهابي يتضمن تنفيذ عدة هجمات من بينها استهداف حفل موسيقي.

ولفتت في سياق تقارير متفرقة إلى مقتل 59 شخصا وإصابة 57 آخرين بجروح جراء دهس قطار حشد من المحتفلين بضواحي مدينة امريتسار الهندية، وموافقة البرلمان المقدوني على تغيير اسم البلاد من مقدونيا الى مقدونيا الشمالية.