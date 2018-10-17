أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استشهاد ، شاب فلسطيني متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها قبل يوميين برصاص الاحتلال الاسرائيلي شمال غرب قطاع غزة.

وأشارت صحف الاربعاء إلى اعتبار وزارة الخارجية الفلسطينية طرح رئيس وزراء استراليا سكوت موريسون بخصوص دراستهم الجدية حول امكانية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل و نقل سفارة بلاده من تل أبيب الى القدس خروجا على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتحديدا قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 .

وتحدثت عن تثمين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الثلاثاء، بالأغلبية على منح دولة فلسطين التي تتمتع بوضع مراقب في المنظمة الدولية صلاحيات إضافية لتتمكن من تولي رئاسة مجموعة الـ 77 + الصين في العام 2019.

وأولت اهتمامًا بوصول اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون إيرز.