أهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد

تابعت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاحد ، الجهود المبذولة والخطوات المنجزة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة المكلف بتشكيلها عادل عبد المهدي .

ورجحت صحف اليوم ان يقدم عبد المهدي حقيبته الوزارية الى البرلمان العراقي خلال الاسبوع الحالي ,متوقعة ان تضم شخصيات تكنوقراط مستقلين اضافة الى اخرين سياسيين .‏

ونوهت إلى أن المكلف بتشكيل الحكومة طلب من الكتل السياسية ‏ترشيح مابين ثلاث إلى خمس شخصيات لكل حقيبة وزارية على أن تترك له حرية ‏الاختيار.

و تطرقت إلى النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في إقليم كردستان العراق التي جرت في الثلاثين من سبتمبر الماضي ,مبرزة الاعتراضات والطعون التي تقدمت بشأنها عدة جهات سياسية كردية .

‏ أمنيا أبرزت الصحف الاعلان عن انتهاء العملية الأمنية التي نفذتها قوات مشتركة في مناطق واسعة من محافظة ديالى شمال شرقي بغداد, والتي استمرت أربعة أيام ، لملاحقة بقايا تنظيم "داعش " الإرهابي في عموم مناطق المحافظة ، واسفرت عن تدمير أكثر من 50 مخبئا تابعا للتنظيم الارهابي.

وفي شأن محلي أخر تطرقت الصحف إلى التحضيرات الجارية لعقد القمّة الدولية للاستثمار و إعادة الإعمار وتنمية الاقتصاد العراقي في بغداد في كانون الاول المقبل .