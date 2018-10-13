أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت

أبرزت الصحف البريطانية اليوم، وجود توجه في بريطانيا نحو تمديد الفترة الانتقالية للخروج البريطاني من مجموعة دول الاتحاد الأوروبي لمدة عام أخر لتكون بنهاية عام 2021م، بدلاً عن 31 ديسمبر من العام 2020م وذلك لإيجاد حل لمشكلة الحدود الإيرلندية.

وتناولت تعهد وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، صياغة ميزانية عامة تُنهي عهد التقشف الاقتصادي، وذلك على خلفية جهود الحكومة الرامية من أجل التوصل إلى حل وسط مع مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق حول عملية الخروج البريطاني من التكتل.

وسلطت صحف السبت الضوء على هبوب عاصفة "كالوم" العنيفة بالأمس، على بعض مناطق المملكة المتحدة بسرعة قد تصل إلى 77 ميلاً في الساعة مما سبب اضطرابًا في حركة النقل وقطع التيار الكهربائي عن المنازل ببعض المناطق.

ونقلت نبأ استشهاد سبعة فلسطينيين على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي وإصابة أكثر من 250 آخرين في غزة أثناء مشاركتهم بتظاهرة تحمل اسم "انتفاضة القدس".

وتطرقت صحف بريطانيا إلى قيام محكمة تركية بإطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برونسون الذي كان سجنه من أسباب حدوث فتور في العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وتوجهه إلى بلاده بعد سنتين من الاحتجاز.