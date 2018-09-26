أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمته أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، رفض بلاده استغلال الأزمات في اليمن وليبيا وسوريا في تحقيق أطماع وتدخلات إقليمية أو كبيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والطائفية، وأهمية إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
واهتمت بمباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، التي تناولت سُبل تعزيز التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية.
ونقلت صحف الأربعاء عن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، إعلانه نهاية التوافق السياسي مع حركة "النهضة" الإسلامية، مشددًا على أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر نهاية العام المقبل.
وأشارت إلى اقتحام مئات المستوطنين أمس ساحات المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وإغلاق إسرائيل الحرم الإبراهيمي في الخليل، وتحذير البنك الدولي من انهيار اقتصادي في غزة.
ولفتت الانتباه إلى اتهام منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، ميليشات الحوثي الموالية لإيران باحتجاز وتعذيب رهائن، وممارسة انتهاكات خطيرة في المعتقلات، وارتكاب جرائم حرب في اليمن.
وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن تجدد الاشتباكات في جنوب السودان بين القوات الحكومية ومقاتلين من الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة الموالية لرياك مشار، بعد أسبوعين من توقيع الطرفين اتفاق السلام.
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ظهرت الممثلة الأميركية ليا ميشيل، بإطلالة أنيقة في العرض الخاص لفيلم الموسيقى والدراما "A Star is Born"، والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، ترويجًا واستعدادًا لطرح الفيلم تجاريًا مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وكانت ليا ميشيل "متحمسة للغاية" لحضور العرض الأول للفيلم، وارتدت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا، فستانًا طويلًا مزخرفًا باللون الفضي يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" ورباط من الخلف، وتخفي تنورة الفستان حذائها بينما تمشي بخطوات واثقة على السجادة الحمراء. وحرص النجم العالمي برادلي كوبر وبطلة فيلمه ليدي غاغا، على حضور الفعالية إلى جانب تواجد عدد كبير من نجمات السينما والتلفزيون الشابات بالعرض الخاص للفيلم أبرزهم: جوليان هوف، هانا هارت، جيجي جورجيوس، ناتس جيتي، أوجست جيتي، وريمي كروز، وظهروا بعدد من الإطلالات الأنيقة، كما التقطوا عددًا من الصور التذكارية على السجادة الحمراء للعرض الخاص. وتدور
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