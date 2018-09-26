أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمته أمس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، رفض بلاده استغلال الأزمات في اليمن وليبيا وسوريا في تحقيق أطماع وتدخلات إقليمية أو كبيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والطائفية، وأهمية إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

واهتمت بمباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، التي تناولت سُبل تعزيز التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية.

ونقلت صحف الأربعاء عن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، إعلانه نهاية التوافق السياسي مع حركة "النهضة" الإسلامية، مشددًا على أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر نهاية العام المقبل.

وأشارت إلى اقتحام مئات المستوطنين أمس ساحات المسجد الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وإغلاق إسرائيل الحرم الإبراهيمي في الخليل، وتحذير البنك الدولي من انهيار اقتصادي في غزة.

ولفتت الانتباه إلى اتهام منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، ميليشات الحوثي الموالية لإيران باحتجاز وتعذيب رهائن، وممارسة انتهاكات خطيرة في المعتقلات، وارتكاب جرائم حرب في اليمن.

وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن تجدد الاشتباكات في جنوب السودان بين القوات الحكومية ومقاتلين من الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة الموالية لرياك مشار، بعد أسبوعين من توقيع الطرفين اتفاق السلام.