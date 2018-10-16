أهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، التوقعات بشأن الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونوهت بالاتصالات والمباحثات الماراثونية التي يجريها عبدالمهدي مع الفرقاء لتشكيل الحكومة الجديدة وتقديمها إلى مجلس النواب قبل انتهاء المدة التي حددها الدستور العراقي.

ورجحت صحف الثلاثاء أن يتم توزيع الحقائب الوزارية وعددها 22 حقيبة على المحافظات العراقية وفق حجم تمثيلها في مجلس النواب.

وتطرقت إلى موقف حكومة إقليم كردستان العراق من الحكومة الجديدة ومن رئيسها المكلف عادل عبدالمهدي, مشيرة إلى وجود تنسيق بين الجانبين، ومبرزة احتمال عقد لقاءات قريبة بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق بشأن مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني في الحكومة الاتحادية القادمة.

وتوقعت صحف العراق وجود اتفاقات سياسية مع رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي لتقديم نصف التشكيلة الوزارية إلى مجلس النواب خلال إيام, في حالة عدم تمكنه من إكمال جميع الحقائب الوزارية بالموعد المحدد.