أهم وأبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات دولة فلسطين أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله – ستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ.

وأشارت صحف الاحد إلى اقوال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة القدس عدنان الحسيني، إن اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، ومدير مخابرات القدس العقيد جهاد الفقيه، يندرج في إطار استهداف الوجود الفلسطيني في القدس واستهداف الشخصيات الوطنية المقدسية، والتي يجب التصدي لهذه العمليات.

وسلطت الضوء على دعوة وزارة الخارجية الفلسطينية، رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الى مراجعة مواقفه تجاه القدس المحتلة ونقل سفارة بلاده إليها، بعد هزيمة مرشحه في الانتخابات التكميلية لدائرة وينتوورث التي جرت اليوم.

وتحدثت صحف فلسطين عن ما كشفت عنه مصادر في مكتب رئيس الوزراء للاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ان حكومة الاحتلال قررت تأجيل هدم قرية الخان الاحمر الواقعة بين مستوطنة معاليه ادوميم ومدينة القدس المحتلة.

ونشرت إدانة جامعة الدول العربية، قرار الإدارة الأميركية إنهاء عمل القنصلية الأميركية في مدينة القدس، واصفة القرار بغير المسؤول الذي يستكمل حلقة أخرى من مخططات وقرارات محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وأولت اهتمامًا بتأكيدات لرئيس الأميركي دونالد ترامب ,أنّ واشنطن ستنسحب من معاهدة حول الأسلحة النووية أبرمتها مع موسكو خلال الحرب الباردة، متّهما روسيا بأنّها تنتهك منذ سنوات عديدة معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى.