أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، استشهاد 6 فلسطينيين وأصابه المئات برصاص قوات الاحتلال خلال المسيرات الشعبية التي شهدتها المنطقة المقابلة لشريط الاحتلال الذي يحد شمال وشرق قطاع غزة، بالاضافة إلى مواجهات في عدة نقاط في الضفة الفلسطينية المحتلة.

واهتمت بانتخابات رئاسة مجلس النواب الأردني مع دخوله دورته العادية الثالثة، في ظل إعلان نواب عزمهم المنافسة على كرسي الرئاسة.

وسلطت صحف السبت الضوء على تطورات المشهد السياسي العراقي، والدعوات لرئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي لاختيار وزراء تكنوقراط وأخرى رافضة لإلغاء المحاصصة الحزبية في تشكيلة الحكومة المقبلة.

ونشرت صحف الأردن تحذيرات لمنظمات إنسانية دولية من التداعيات التي قد تترتب على حياة المدنيين في محافظة إدلب السورية في حال لم ينجح الاتفاق الروسي التركي في خفض وتيرة العنف بشكل دائم.