أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم عزم القيادة الباكستانية على مواصلة الدور الذي تؤديه باكستان لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

واهتمت باستنكار العلماء في باكستان للحملة المغرضة التي تقودها بعض العناصر والفضائيات ضد المملكة العربية السعودية، مؤكدين أن الإساءة للمملكة تعتبر إساءة للأمة الإسلامية.

وتابعت الحملة الوطنية التي يقودها رئيس المحكمة الدستورية العليا الباكستانية لمعالجة أزمة نقص المياه وتشكيل صندوق وطني لجمع التبرعات لإنشاء سدود مائية جديدة.

وأشارت إلى المحادثات الجارية بين الحكومة الباكستانية وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لدعم الاقتصاد الباكستاني.

وتطرقت إلى تقديم باكستان التعازي للهند في ضحايا حادث القطار الذي وقع في مدينة أمريتسار الهندية.

وعرجت على عزم باكستان وروسيا تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة التشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

إقليمياً تابعت صحف باكستان انعقاد الانتخابات البرلمانية الأفغانية وتطورات الوضع الأمني في أفغانستان.

وتناقلت أنباء الفيضانات الكارثية التي ضربت أجزاء من تونس وخلفت عشرات القتلى والجرحى.