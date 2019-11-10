اهتمامات الصحف العراقية الأحد

ركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على التطورات التي شهدتها التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد ومدن عراقية أخرى وسط وجنوب البلاد التي تطالب بإجراء تغييرات جذرية وواسعة سياسية ودستورية واقتصادية وحكومية وبرلمانية والقضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين.

وركزت الصحف على الخسائر البشرية التي نجمت عن أعمال العنف التي جوبهت بها التظاهرات خلال اليومين الماضيين لاسيما في مدينتي بغداد والبصرة جنوبًا التي زادت على 25 قتيلًا وعشرات الجرحى.

وأبرزت التقارير التي تحدثت عن استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بكثافة, فضلًا عن الذخيرة الحية في بعض الأحيان لتفريق حشود المتظاهرين المحتجين المطالبين بالإصلاحات, منوهةً بالتقارير التي تحدثت عن إبرام اتفاق بين عدد من الكتل السياسية للإبقاء على الحكومة الحالية التي يرأسها عادل عبدالمهدي حتى لو استدعى الأمر استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات, مشيرةً إلى اللقاء الذي عقد أمس بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الذي كرس لبحث تطورات الوضع في البلاد.

وتطرقت الصحف إلى عمليات الكر والفرالذي شهدته ساحات التظاهر في بغداد أمس بين القوات الأمنية من جهة وبين المتظاهرين من جهة أخرى التي انتهت باستعادة الأولى ثلاثة جسور من أصل أربعة كان المتظاهرون يسيطرون عليها, فيما بقي جسر الجمهورية الذي يربط بين ساحة التحرير "المركز التقليدي للاحتجاجات" وبين المنطقة الخضراء بيد المتظاهرين والقوات الأمنية مناصفة.

وتناولت صحف الأحد الحراك الذي تقوم به الحكومة في إطار استجابتها لمطالب المتظاهرين، ومنها بحث موازنة 2020، والالتزامات المالية المطلوبة لتنفيذ جميع الوعود التي قدمتها الحكومة, والتحول التدريجي نحو موازنة البرامج والأداء.