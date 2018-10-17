أهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأربعاء

واصلت الصحف العراقية الصادرة اليوم الاربعاء تركيزها على الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة الجديدة, ووضع برنامج حكومي يأخذ بنظر الاعتبار الحاجات الاساسية الخدمية, ويعمل على تحقيق الازدهار الاقتصادي المنشود.

ونوهت الصحف بنية رئيس الوزراء المكلف تشكيل الوزارة الجديدة وفقا لقناعاته مع الاخذ بنظر الاعتبار مطالب الكتل السياسية.

وشددت على الحاجة إلى منهاج حكومي ينأى عن الطائفية, ويلتزم بإنهاء الفساد والفاسدين, ويعزز وحدة البلاد, ويأتي بكفاءات قادرة على إدارة موارد البلاد بشكل سليم.

وتطرقت صحف اليوم إلى آراء المحللين التي رجحت احتمال أن يقدم رئيس الوزراء المكلف نصف الحقيبة الوزارية إلى مجلس النواب ضمن الفترة المحددة لتلافي الفراغ الدستوري .

وتطرقت إلى نتائج التحقيق بالأحداث التي شهدتها البصرة في سبتمبر الماضي, التي اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الامنية والمتظاهرين.