اهتمامات الصحف الجزائرية الاثنين



اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بمحاكمة رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن تهم الفساد، مشيرة إلى التماس النيابة العامة عقوبات بالسجن النافذ تتراوح ما بين 8 إلى 20 سنة إضافة إلى التغريم المالي.

وأخبرت عن دخول المترشحين الخمسة لانتخابات الرئاسة يوم الخميس المقبل فترة الصمت الانتخابي بداية من اليوم.

وأبرزت تجديد نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أمس، التأكيد على عدم وجود طموحات سياسية لدى القيادة العليا للجيش ملتزما بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وفي الشأن الدولي، واصلت صحف الجزائر رصد الأحداث في فرنسا، التي تعيش على وقع إضراب عام احتجاجا على مشروع اصلاح نظام التقاعد الذي طرحته الحكومة الفرنسية .