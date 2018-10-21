أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد

إهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بعدم توصل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الى حل للعقد التي طرأت في آخر لحظة قبل الاعلان عن التشكيلة الحكومية بسبب الخلاف على تولي حقيبة العدل على الرغم من الاتصالات والمشاورات المكثفة التي اجراها الحريري مع القوى الاساسية لحل هذه المسألة.

وتحدثت عن إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إعادة فتح المعبرين مع قطاع غزة للأشخاص والبضائع، بعد أربعة أيام على إغلاقهما إثر إطلاق صاروخ من القطاع على مدينة في جنوب إسرائيل.

وأشارت صحف الأحد الى تأكيد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال الاتصال الهاتفي الذي اجراه أمس مع رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي استمرار بلاده بدعم بغداد في المرحلة المقبلة.

ونقلت إعلان الحكومة النيجيرية ارتفاع حصيلة قتلى أعمال العنف المحلية التى جرت خلال الأيام القليلة الماضية فى ولاية كادونا الشمالية إلى 55 شخصاً في حين أدان الرئيس محمد بخارى أعمال العنف التى أدت الى وقوع حالات القتل فى كاسووان ماغانى بولاية كادونا .