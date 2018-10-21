أهم وأبرز اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تاكيد الحكومة الأردنية، أهمية الخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بالتحقيقات بقضية المواطن جمال الخاشقجي ، واعتبارها ضرورية في استجلاء الحقيقة الكاملة حول ملابسات هذه القضية، وإحقاق العدالة الناجزة ومحاسبة المتورطين فيها.

واهتمت بلقاء رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، مع رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الكونجرس الأمريكي النائب اليانا روس ليننتين.

وواكبت بدء عملية التصويت والفرز في انتخابات الإعادة اللامركزية والبلدية في بلدية لواء الموقر.

وتابعت انطلاق حملة لحشد الرأي العام العربي والعالمي نحو المطالبة بكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، على وقع تأكيد القوى والفصائل الوطنية باستمرار مسيرات العودة يوم الجمعة القادمة.

وسلطت الضوء على مقتل 13 شخصا على الأقل ، بينهم مدنيون وعناصر من الشرطة، في اعتداء انتحاري استهدف مكتب اقتراع في كابول.