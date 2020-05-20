أبرز اهتمامات الصحف الفلسطينية اليوم الأربعاء 20 أيَّار

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، إعلان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.

وأشارت إلى موافقة 25 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من أصل 27، على بيان أصدرته وزارة خارجية الاتحاد، يحث الحكومة الإسرائيلية على التخلي عن ضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا، حيث أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 9 حالات تعافٍ جديدة في فلسطين، منها 7 في ضواحي القدس، وحالتان في محافظة الخليل، ما يرفع عدد حالات التعافي إلى 464، أي بنسبة 81.8% من مجمل الإصابات المسجلة.

وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 19 فلسطينيًا من الضفة الغربية، غالبيتهم من القدس. وأوردت صحف فلسطين قرار مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس رفع تعليق دخول الـمصلين إلى الـمسجد الاقصى الـمبارك بعد عيد الفطر، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن الآلية وإجراءات رفع التعليق عبر بيان خاص سيصدر عن دائرة الأوقاف بالتنسيق مع المجلس.

وتحدثت عن تأكيدات فرنسا أن قرار الضم لا يمكن أن يمر دون عواقب على علاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل. ونشرت الصحف ما بينته أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد (كوفيد19)، أن الفيروس أودى بحياة 323,585 شخصاً في دول العالم، فيما تقترب حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، من 5 ملايين، بواقع 4 مليون و 965 ألف و262 حالة مؤكدة، تعافى منهم أكثر مليون و 949 ألف مريض. وأخبرت صحف فلسطين عن دعوة المنتدى الاقتصادي العالمي قادة دول العالم إلى بذل مزيد من الجهد من أجل تحقيق تعافي سريع ومستدام للاقتصاد العالمي.