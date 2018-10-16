أهم وأبرز اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالأجواء الإيجابية التي سادت الساحة السياسية بعد حركة الاتصالات والمشاورات المكثفة التي أجراها الرئيس المكلف مع القيادات السياسية سعيًا لتذليل العقد التي تحول دون تشكيل الحكومة فيما تشير المعطيات إلى اقتراب العد العكسي للإعلان عن التشكلية الحكومية.

وأشارت إلى إستشهاد شاب فلسطيني أمس بعدما أطلقت عليه قوات الإحتلال الإسرائيلي النار بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة بركان في سلفيت في شمال الصفة الغربية.

وتحدثت صحف الثلاثاء عن إصدار محكمة بحرينية أمس أحكامًا تصل الى السجن المؤبد بحق سبعة أشخاص وسحبت الجنسية من 6 منهم بعد ادانتهم بتفجير انبوب للنفط العام الماضي.

ولفتت إلى تحذير الأمم المتحدة أمس، من أن ثلاثة ملايين أفغاني على الأقل بحاجة عاجلة لمواد غذائية ويمكن أني يواجهوا المجاعة في حال عدم حصولهم على مساعدة فيما تبذل السلطات جهود مضنية للتصدي لأسوأ جفاف في تاريخها الحديث.

وأوردت صحف لبنان إدراج القضاء الأميركي أمس، حزب الله على لائحة المنظمات الإجرامية العابرة لحدود لحدود الدول (ترانسناشونال) التي سيكون من أولويات وزراة العدل الأميركية خلال الفترة المقبلة قطع انشطتها واستئصال عناصرها من أراضي الولايات المتحدة.