اهتمامات الصحف المغربية الجمعة



نشرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، خبر تسلم المغرب في عمّان رئاسة الهيئة العربية للطاقة المتجددة للعامين المقبلين الذي جرى على هامش فعاليات المنتدى الدولي السادس والعربي الخامس للطاقة المتجددة الذي استضافته العاصمة الأردنية.

وواصلت الصحف مواكبتها للسباق الرئاسي في تونس، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 15 سبتمبر المقبل، مبرزةً أن السباق نحو الرئاسة يعرف تنافسًا حادًا بين مرشحي الأحزاب ذات الحظوظ الضعيفة أمام مرشحي الأحزاب الكبرى المهيمنة على الحكم.

وفي الشأن الليبي، تطرقت الصحف إلى الضغوط المتزايدة من الإدارة الأمريكية من أجل وقف القتال بين الأطراف المتحاربة، واستئناف المسار السياسي.

وتابعت الصحف الوضع المأساوي في شمال غربي سوريا، لافتةً الانتباه إلى أن قوات الأسد نفذت مجزرة جديدة بمحافظة إدلب راح ضحيتها عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال في قصف استهدف بلدة معرة النعمان.

وأوردت تعهدات الرئيس التركي رجب أردوغان بعدم السماح للولايات المتحدة بتأخير إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا.

وأبرزت الصحف ردود الفعل التي أثارها قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعليق عمل البرلمان حتى منتصف أكتوبر المقبل الذي خلف استياءً عارمًا لدى الطبقة السياسية في لندن.