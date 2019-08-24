أبرز وأهم إهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت

تصدرت اهتمامات الصحف المغربية الصادرة اليوم، أعمال قمة مجموعة السبع التي تنعقد اليوم في مدينة بياريتس الفرنسية، بمشاركة قادة الدول الكبرى ،وفي ظل إجراءات أمنية مشددة.

واهتمت الصحف بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونقلت التقارير التي تحدثت عن مقتل فتاة إسرائيلية وإصابة عدة أشخاص، في هجوم فلسطيني قرب مستوطنة بالضفة الغربية، مبرزة أن الجيش أغلق مباشرة بعد العملية المدخل الغربي لمدينة رام الله وشرع في تنصيب حواجز عسكرية.

وتناولت الوضع الميداني في سوريا، وأخبرت عن محاصرة قوات النظام السوري، لنقطة المراقبة التركية جنوب ادلب ،بعد إحرازها مزيدًا من التقدم الميداني في المنطقة على حساب الفصائل المسلحة.

أوروبيا ،تطرقت إلى المشاورات السياسية المستمرة بايطاليا، والتي يقودها رئيس الجمهورية من اجل تشكيل ائتلاف حكومي جديد.

وتوقفت من جانب آخر، عند الدعوات الدولية للرئيس البرازيلي، من أجل تسخير كل الجهود لإنقاذ غابة الأمازون من الحرائق التي تجتاحها.