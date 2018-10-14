أهم وأبرز اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف البريطانية اليوم الخلافات والانقسامات داخل بريطانيا حول مفاوضات عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي والتحديات التي تواجهها رئيسة الوزراء تيريزا ماي في هذا الملف الشائك.

وسلطت الصحف الضوء على خطة بريطانيا تخفيض معدل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى درجة الصفر بحلول العام 2050م لكي تصبح أنظف بلد من الناحية البيئية.

وتحدثت عن اتهام الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة بسعيها لتغيير نظام الحكم في بلاده، وأن الولايات المتحدة تستخدم حروباً نفسية واقتصادية وتشكك في شرعية النظام لتغييره في إيران.

وتطرقت إلى استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض القس أندرو برونسون الذي عاد إلى الولايات المتحدة بعد قضاء عامين في السجن بتركيا.

وأشارت إلى حرمان السلطات الإيرانية السجينة البريطانية من أصل إيراني نزانين زغاري-راتكليف من العناية الطبية فيما هي تعاني من داء غامض تسبب لها بمشاكل صحية.

ولفتت إلى زيادة معدل الولادة القيصرية في أنحاء العالم بمقدار الضعف تقريباً في 15 سنة، ليصل إلى مستويات "مثيرة للقلق" في بعض الدول وفق دراسة طبية.