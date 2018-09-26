أهم وأبرز اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بمشاركة المغرب في أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والاتصالات التي أجراها كل من رئيس الحكومة المغربية، ووزير الخارجية والتعاون الدولي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشارت الصحف إلى الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتناقلت تحذيرات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ،من تفاقم الوضع الإنساني للاجئين الفلسطينيين، في ظل أزمة التمويل التي تواجهها الوكالة لتشغيل المدارس والمراكز الصحية.
وتطرقت الصحف إلى الأوضاع الأمنية في سوريا، كما تابعت الأوضاع المتوترة في العاصمة الليبية طرابلس.
وتحدثت عن الاشتباكات بين قوات الحكومة والمعارضة في جنوب السودان والتي تجددت بعد أسبوعين فقط على توقيع الطرفين على اتفاقية سلام.
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ظهرت الممثلة الأميركية ليا ميشيل، بإطلالة أنيقة في العرض الخاص لفيلم الموسيقى والدراما "A Star is Born"، والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، ترويجًا واستعدادًا لطرح الفيلم تجاريًا مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وكانت ليا ميشيل "متحمسة للغاية" لحضور العرض الأول للفيلم، وارتدت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا، فستانًا طويلًا مزخرفًا باللون الفضي يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" ورباط من الخلف، وتخفي تنورة الفستان حذائها بينما تمشي بخطوات واثقة على السجادة الحمراء. وحرص النجم العالمي برادلي كوبر وبطلة فيلمه ليدي غاغا، على حضور الفعالية إلى جانب تواجد عدد كبير من نجمات السينما والتلفزيون الشابات بالعرض الخاص للفيلم أبرزهم: جوليان هوف، هانا هارت، جيجي جورجيوس، ناتس جيتي، أوجست جيتي، وريمي كروز، وظهروا بعدد من الإطلالات الأنيقة، كما التقطوا عددًا من الصور التذكارية على السجادة الحمراء للعرض الخاص. وتدور
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