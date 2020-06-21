هاكرز أتراك يخترقون بوابة دار التحرير المصرية

تعرضت بوابة دار التحرير الإلكترونية المصرية للاختراق من قراصنة أتراك، نتيجة تركيز بوابة دار الجمهورية أون لاين بشكل مكثف في الفترة الأخيرة على الوضع التركي والقطري، حسب البوابة. وذكرت البوابة أن محاولة الاختراق وقعت في 21 يونيو، ولم تستغرق عملية الهاكرز سوى خمس دقائق فقط، ونجحت خلالها الشركة المسؤولة عن السيرفير وهي شركة ساي شيلد في السيطرة على الموقف فورا دون تعطل الموقع، حيث تم الاعتماد على نسخة الموبايل بشكل أساسي، باعتبارها الأكثر قراءة، ثم تغيير الباسوورد الخاص بكل العاملين على اللوحة دون استثناء.

وأضافت: "تم بالفعل ضخ الشغل من قبل الزملاء في الشيفتات عقب تغيير الباسوورد الجديد وسوف توافينا الشركة بتقرير فني كامل خلال ساعات. علما بأن العمل لم يتأثر على الموقع نتيجة سرعة التحرك والسيطرة من قبل الشركة المسؤولة".