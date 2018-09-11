قراصنة أتراك يخترقون وكالة أنباء الشرق الأوسط وينشرون صور قيادات الإخوان

اخترقت مجموعة القراصنة "Akincilar" التركية، موقع وتطبيق وكالة أنباء الشرق الأوسط، ونشرت صورة القيادي الإخواني محمد البلتاجي المحكوم عليه و74 إخوانيا آخرين بالإعدام في قضية فض رابعة.
وكتبت المجموعة رسالة ترفض أحكام الإعدام التي صدرت السبت الماضي، باللغتين العربية والتركية.
وAkincilar هي مجموعة قرصنة تركية سبق أن اخترقت مواقع أمريكية وإسرائيلية وصحف عالمية مثل شارلي إيبدو الفرنسية، انتقاما من حوادث ازدراء تعرضت لها تركيا أو الإسلام.
وAkincilarهو اسم مدينة في تركيا، تعني الفدائيين باللغة التركية. وتأسست مجموعة القرصنة في سبتمبر عام 2005.
من جانبه أكد علي حسن، رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط لمصراوي، أن الموقع الخاص بالوكالة تعرض للاختراق من جانب أتراك، ولكننا حاليًا ندرس الموقف جيدًا وطرق التحرك للتصدي لهذا العدوان الإلكتروني.
وأضاف: "ندرس الموقف ونتحرك في كل الاتجاهات حاليًا، وقد نتخذ إجراءات قانونية، ولكن لم نحدد أي تفاصيل حتى الآن لأن الموقف مازال غامضًا
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يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
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