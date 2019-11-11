اهتمامات الصحف التونسية الاثنين

أبرزت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها اليوم، مطالبة الأطراف السياسية والاجتماعية بالإسراع بتشكيل الحكومة بالنظر إلى حساسية الوضع العام الذي تعيشه البلاد وخاصة الوضع الاقتصادي.

وأشارت إلى دعوة رئيس مجلس نواب الشعب التونسي النواب الجدد لحضور الجلسة العامة الافتتاحية للمدة النيابية الجديدة، وذلك بعد الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات التشريعية.

وأوردت صحف الأحد مطالبة اتحاد القبائل الليبية محكمة الجنايات الدولية بالكف عن ملاحقة رموز النظام السابق.

وتحدثت عن تواصل الاشتباكات بين قوات الأمن العراقية ومحتجين مطالبين بالإصلاحات السياسية، مشيرةً إلى مقتل وإصابة العشرات من المحتجين خلال سعي قوات الأمن العراقية إلى تفريق المحتجين.

وتابعت تجدد الاحتجاجات أمس في مناطق عدة لبنانية لحمل السياسيين على التعجيل بتشكيل حكومة مستقلة تتصدى للفساد، وتعالج الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت مؤخرًا.

ولفتت صحف تونس الانتباه في الشأن الدولي إلى انضمام عناصر من الشرطة البوليفية إلى احتجاجات تقودها المعارضة، واعتبار الحكومة الأمر حركة تمرد.