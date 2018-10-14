أهم وأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد

رصدت الصحف التونسية الصادرة اليوم, آخر المستجدات في الملف الليبي, حيث أخبرت عن وصول مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إلى القاهرة لاطلاع الحكومة المصرية على مضمون جولته الأوروبية الأخيرة ومشاوراته هناك حول الملف الليبي وسبل تخطي الأزمة, وسط استعدادات العاصمة المصرية نهاية شهر أكتوبر الحالي لاحتضان اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا.

وتطرقت ميدانيًا إلى إصابة ستة أشخاص في اشتباكات مسلحة جنوب مدينة سرت شرق ليبيا.

واهتمت صحف الأحد في الشأن السوري بتصريحات الأمين العام الجديد لمنظمة العفو الدولية كومي نايدو، عبر فيها عن خشيته من أن يواجه المدنيون مصيرًا مماثلاً لما حدث في مدينة الرقة إذا لم تمتثل أطراف النزاع لاتفاق إقامة منطقة منزوعة السلاح في ادلب.

ونشرت في شأن آخر مطالبة الرئيس العراقي برهم صالح رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي بتشكيل حكومة تراعي التمثيل السياسي وبعيدة عن المحاصصة.

وتناولت الصحف في موضوع آخر، تجديد حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني المطالبة بتطبيق فوري للقوانين الدولية وتوفير حماية دولية لابناء الشعب الفلسطيني إثر تصاعد الجرائم والاعتداءات الدموية من قبل المستوطنين وقوات الجيش الاسرائيلي على الفلسطينيين, وذلك بالتزامن مع تشييع قطاع غزة جثامين سبعة شهداء فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء مشاركتهم في مسيرات العودة قرب حدود غزة.

ونشرت صحف تونس طائفة أخرى من التقارير تناولت مقتل مهاجرين إثر اصطدام حافلتهم بشاحنة في طريقها من تركيا إلى اليونان, وإعلان وزارة الدفاع الجزائرية عن تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين بعد كشفها بمحافظة أم البواقي شمال شرق البلاد.