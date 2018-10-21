أهم وأبرز اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم إشادة مصر بنتائج التحقيقات التي أجرتها المملكة العربية السعودية في قضية الاعلامي السعودي جمال خاشقجي والأوامر الملكية الحاسمة التي صاحبتها والمواقف العربية والدولية المؤيدة لها.

وسلطت الضوء على استعداد مصر لانعقاد منتدى شباب العالم في شرم الشيخ والذي تقدم للتسجيل فيه نحو 192 ألف شاب وشابة من 195 دولة.

وتابعت صحف الأحد تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية حيث أصيب 130 فلسطينيا بنيران الاحتلال خلال مواجهات في غزة ،وإدانة الجامعة العربية قرار انهاء القنصلية الأمريكية في القدس.

واهتمت بانطلاق الانتخابات البرلمانية الأفغانية وتظاهر مئات الألاف في لندن للمطالبة باستفتاء جديد حول البريكست ،إضافة إلى الغاء الرئيس الأمريكي .

محليا تناولت الصحف استمرار حملة المسح الطبي للقضاء على فيروس سي واجراء الاختبارات التشغيلية للجزء الأول من المرحلة الرابعة لخط المترو الثالث بالقاهرة وتأمين 6.4 مليار جنيه للسلع التموينية والسكك الحديدية والتأمين الصحي.