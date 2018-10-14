أهم وأبرز اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، سعي باكستان إلى تعزيز التعاون الإقليمي مع دول المنطقة لتحقيق أهداف الأمن والاستقرار والتنمية.

واهتمت بزيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه إلى بريطانيا لبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية ومناقشة الوضع الأمني بالمنطقة.

وأخبرت صحف الأحد عن انعقاد الانتخابات التكميلية اليوم في باكستان لانتخاب 35 نائباً للجمعية الوطنية والمجالس الإقليمية.

وأشارت إلى استمرار المحادثات بين الحكومة الباكستانية وصندوق النقد الدولي للحصول على برنامج اقتراضي لدعم الاقتصاد الباكستاني.

وعرجت على حملة مكافحة الفساد المالي والإداري الجارية في باكستان لتطهير البلاد من الفساد.

واهتمت الصحف كذلك بعزم باكستان والصين على مواصلة العمل على مشروع الممر الاقتصادي المشترك.

وحذرت من استمرار سقوط القتلى في منطقة تهرباكر بجنوب باكستان بسبب موجة الجفاف وسوء التغذية.

أفغانياً.. أخبرت صحف باكستان عن مقتل شخصين وإصابة العشرات جراء انفجار استهدف تجمعاً انتخابياً.